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  • 16.01.2020 10:46
  • Son Güncelleme: 16.01.2020 11:09

Son dakika: : 2030'da 'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngörüyoruz

Son dakika haberi... ve Dönmez, yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da 'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirtti.

ve Fatih Dönmez, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

, "AA Kahire ofisine düzenlenen baskını şiddetle kınıyorum. Geçmiş olsun diliyorum." dedi.


Yerli elektrikli otomobillerle birlikte 2030'da 'de 1 milyonun üzerinde elektrikli otomobil olacağını öngördüklerini belirten Dönmez, "1 milyon adet elektrikli araç şarj noktasının dağıtım şebekesine etkilerini değerlendirip, bunları hayata geçirmeyi arzu ediyoruz." diye konuştu.

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