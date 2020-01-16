1996 model efsane Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi! Baba yadigarı şimdi off-road yapıyor...

Bu kadar seveni olan bir aracın eşine zor rastlanır. Sevenleri boşuna 'Parası olan değil, hastası olan biner' demiyorlar... İstanbul Pendik'te ikamet eden Muhammed Taşçı isimli vatandaş, babasından yadigar 1996 model 'Kartal' marka aracı 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, 4x4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak off-road yapmaya başladı. Kartal'ın bu halini görenler inanmakta güçlük çekiyor...

16.01.2020 10:00 - Son Güncelleme: 16.01.2020 10:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





