1996 model efsane Kartal'ı 4x4 cipe çevirdi! Baba yadigarı şimdi off-road yapıyor...
Bu kadar seveni olan bir aracın eşine zor rastlanır. Sevenleri boşuna 'Parası olan değil, hastası olan biner' demiyorlar... İstanbul Pendik'te ikamet eden Muhammed Taşçı isimli vatandaş, babasından yadigar 1996 model 'Kartal' marka aracı 4x4 cipe çevirdi. Taşçı, 4x4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak off-road yapmaya başladı. Kartal'ın bu halini görenler inanmakta güçlük çekiyor...
16.01.2020 10:00
- Son Güncelleme: 16.01.2020 10:09
Otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından yadigar olan 1996 model 'Kartal' marka aracını 4x4 cipe çevirdi.
Taşçı, adeta arazi aracına çevirdiği ve Yadigar adını verdiği cipiyle dağ yollarına çıkarak taş çamur demeden off-road yaptı. 4x4 cipe çevrilen araçla dağ yollarında off-road yapılan anlar havadan görüntülendi.
GÖRENLERİ ŞAŞKINA ÇEVİRİYOR
Pendik'te yaşayan otomobil tutkunu Muhammed Taşçı, babasından kalma olan 1996 model 'Kartal' marka otomobili eşsiz bir hale getirmek amacıyla kolları sıvadı. Taşçı ve arkadaşları, binek araç olan otomobillerini 4x4 cipe çevirdi.
Yadigar adı verilen ve adeta arazi aracına çevrilen otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Aynı zamanda off-road sporuna ilgi duyan Taşçı, 4x4'e çevirdiği aracıyla dağ yollarına çıkarak, çamur bayır demeden yolları aşmaya başladı.
Aracının eşsiz olduğunu belirten Taşçı, aracı kendi şasesinden ayırmadan aynı şase üzerinde yaptıklarını belirtti.