2020 yılı ile birlikte bütçesi düşük olan vatandaşlar kendilerine uygun araçları araştırıyor. Bu bağlamda haberimizde cep yakmayan otomobilleri derledik. Sahibinden 30 bin TL altı ikinci el araç modellerini sizler derledik. Sıfırdan araç almak isteyen yani düşük bütçeli başlangıç aracı almak isteyenlerin işine yarayacak olan bu liste, bir sonraki aracını satın alana kadar kullanıcılarının başının büyük ölçüde ağrımasının önüne geçecek. Peki 30 bin TL altı ikici el araba modelleri hangisi? Satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir.

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