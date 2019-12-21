İstanbul'da araçları çeken İstanbul Trafik Vakfı 01/12/2019 tarihi itibariyle araç çekme, taşıma, kurtarma işlemlerini yapmayacağını açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklama şöyle:



"İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu kararı gereği 01.12.2019 tarihi itibariyle İstanbul Trafik Vakfı İktisadi İşletmesi, araç çekme, taşıma, kurtarma işlemi yapmayacaktır."







İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.

05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."