Edirne'de yaşayan 24 yaşındaki adrenalin tutkunu Alphan Teknikel, arazi aracı ile Meriç Nehri kıyısında off road yaparken, bir anlık dikkatsizliği sonucu suya gömüldü. Daha önce de farklı arazilerde ve lokasyonlarda off road heyecanı yaşadığını dile getiren Teknikel, "Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim" dedi.
"ARACIM TAMİRDEN ÇIKINCA AYNI BÖLGEDE TEKRAR DENEYECEĞİM"
Alphan Teknikel (24) "Yine olsa yine yaparım çok zevkliydi. Aracın yaklaşık değeri 50 bin TL. Yeni aldım. Farklı farklı bölgelerde off road yapıyorum. Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Herhangi bir sağlık sorunum yok iyi atlattık. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim" dedi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası, suya gömülen araç kepçe tarafından çekilerek, sudan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
"ARACIM TAMİRDEN ÇIKINCA AYNI BÖLGEDE TEKRAR DENEYECEĞİM"
Alphan Teknikel (24) "Yine olsa yine yaparım çok zevkliydi. Aracın yaklaşık değeri 50 bin TL. Yeni aldım. Farklı farklı bölgelerde off road yapıyorum. Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Herhangi bir sağlık sorunum yok iyi atlattık. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim" dedi.
Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası, suya gömülen araç kepçe tarafından çekilerek, sudan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.
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