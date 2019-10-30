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  • 30.10.2019 16:58
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 17:00

’de maceracı gencin ‘off road’u Meriç’in serin sularında bitti

’de, adrenalin tutkunu bir gencin off road macerası kötü bitti. ‘Yine olsa yine yaparım’ diyen maceracı genç , ile Meriç Nehri’ne gömüldü.

Maceracı gencin ‘off road’u serin sularda bitti
'de yaşayan 24 yaşındaki adrenalin tutkunu , ile Meriç Nehri kıyısında off road yaparken, bir anlık dikkatsizliği sonucu suya gömüldü. Daha önce de farklı arazilerde ve lokasyonlarda off road heyecanı yaşadığını dile getiren Teknikel, "Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim" dedi.



"ARACIM TAMİRDEN ÇIKINCA AYNI BÖLGEDE TEKRAR DENEYECEĞİM"
Alphan Teknikel (24) "Yine olsa yine yaparım çok zevkliydi. Aracın yaklaşık değeri 50 bin TL. Yeni aldım. Farklı farklı bölgelerde off road yapıyorum. Bu bir zevk meselesi, çok fazla tecrübem var ancak ilk kez suya battım. Herhangi bir sağlık sorunum yok iyi atlattık. Aracım tamirden çıkınca aynı bölgede tekrar deneyeceğim" dedi.



Olay yerine sevk edilen jandarma ve ekiplerinin çalışmaları sonrası, suya gömülen araç kepçe tarafından çekilerek, sudan çıkartıldı. Araçta maddi hasar meydana geldi.

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