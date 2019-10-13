Araba alacaklara iyi haber! O markalarda faiz yüzde 0

Otomobil alacaklara iyi haber geldi. Yerli araba almak isteyenlere markalar sıfır faiz uygulamasına başladı. 2019 yılının sona ermesine az bir süre kala ellerinde kalan arabaları satmaya çalışan bayiler birçok avantajı alıcılara sunuyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor.

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