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  • Son Güncelleme: 21.10.2019 09:39

Araba alacaklara iyi haber! O markalarda yüzde 0

Ekim ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor.

Araba alacaklara iyi haber! O markalarda faiz yüzde 0

Otomobil alacaklara iyi haber geldi. Yerli araba almak isteyenlere markalar sıfır faiz uygulamasına başladı. 2019 yılının sona ermesine az bir süre kala ellerinde kalan arabaları satmaya çalışan bayiler birçok avantajı alıcılara sunuyor. Bu bağlamda otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor.

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