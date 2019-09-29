2019 yılı Ekim ayı sıfır araba kampanyaları merak ediliyor

Üç kamu bankasının taşıt kredisi faiz oranlarını indirmesinin ardından, 2019 yılı Ekim ayı sıfır araba kampanyaları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda sahibinden satılık sıfır otomobil kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, otomobillere ilgisini de arttırdı. Otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor.

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