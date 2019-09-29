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  • Son Güncelleme: 06.10.2019 13:18

2019 yılı Ekim ayı sıfır araba kampanyaları merak ediliyor

Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır li krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor. Bayilerden ekstra indirim istemeyi unutmayın!

Üç kamu bankasının taşıt kredisi faiz oranlarını indirmesinin ardından, 2019 yılı Ekim ayı sıfır araba kampanyaları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda sahibinden satılık sıfır otomobil kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, otomobillere ilgisini de arttırdı. Otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor.

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