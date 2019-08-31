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  • 31.08.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 10:16

Araç sahipleri dikkat! Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayana ceza yolda

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi önce uyarılacak, uyarılara rağmen egzoz sini yaptırmayanlara bin 546 lira para cezası uygulanacak.

2 milyon araç sahibi için son uyarı!

Bakanlık, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla sürdürdüğü denetimlere devam ediyor.

Geçen yıl ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine toplam 972 bin 24 lira idari para cezası uygulandı.

Bu yılın ilk yarısında ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan idari para cezası 612 bin 364 lira oldu.

Egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi uyarılacak. Egzoz sini yaptırmayanlara bin 546 lira para cezası uygulanacak. Standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine ise 3 bin 93 lira idari para cezası verilecek.

Çevre Kanunu kapsamında motorlu taşıt sahipleri egzoz emisyonlarının yönetmelikle belirlenen standartlara uygunluğunu belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yaptırmak zorunda.

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