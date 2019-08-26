Otomobiller nasıl daha az yakar? İşte püf noktası

Otomobil alırken belki de en önemli kriter az yakmasıdır. Araçların az yakmasının yanında yapacağınız bazı hareketlerle yakıt tüketimini daha da azaltabilirsiniz. Bu bağlamda hoşunuza gidecek bir içerik hazırladık. Türkiye'de otomobillerin önemli bir kısmı ve araç yakıtlarının neredeyse tamamı ithal ediliyor.

Yakıt tasarrufu yapmanın kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor

ARACIN BAKIMINI ZAMANINDA YAPTIRMAK

Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.