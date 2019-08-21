Otomobil fiyatlarında özellikle taşıt kredilerinde indirim yapılmasıyla büyük bir artış bekleniyor. Daha önce faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle yaprak kımıldamıyordu. Bu bağlamda vatandaşları sevindiren haber ABD'den geldi. ABD'den ithal edilen otomobillerin vergisi azaltıldı. Şöyle ki vergi oranı 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında ciddi manada düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu.