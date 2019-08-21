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  • 22.08.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 22.08.2019 08:54

markaları! son dakika: İşte fiyatı yüzde 60 düşen arabalar!

'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergilerinde büyük bir indirime gidildi. Yarı yarıya azalan gümrük vergisiyle birlikte birçok araç önemli oranda ucuzlarken, araba almak isteyen vatandaşlara büyük bir şans doğmuş oldu. İnternette ise gümrük vergisi düşürüldü mü, hangi araçların vergisi düştü gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar. Peki gümrük vergisi düşürüldü mü? Gümrük vergisi kaça düştü?

Otomobil fiyatlarında özellikle taşıt kredilerinde indirim yapılmasıyla büyük bir artış bekleniyor. Daha önce faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle yaprak kımıldamıyordu. Bu bağlamda vatandaşları sevindiren haber ABD'den geldi. ABD'den ithal edilen otomobillerin vergisi azaltıldı. Şöyle ki vergi oranı 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında ciddi manada düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu.

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