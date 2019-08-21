Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 21.08.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 21.08.2019 10:47

Alman devi 'te sensör krizi

'de satılan marka araçlara nerede olduğunun takibi yapılması için sensör yerleştirildiği ortaya çıktı. İngiliz gazetesine göre Alman otomobil şirketi Mercedes, satılan yeni ve araçların nerede olduğunu tespit edebilmek için gizli sensörler yerleştirdiğini itiraf etti.

Alman devi Mercedes'te sensör krizi

'de bayiden satılan 'lere, aracın nerede olduğunu gösteren gizli sensörler yerleştirildiği ortaya çıkması büyük tartışma yarattı. Mercedes ise bu sensörlerin, bayilere taksit ödemeyenlerin yerini tespit için gerektiğinde aktive edildiğini açıkladı.

İngiliz gazetesine göre Alman otomobil şirketi Mercedes, satılan yeni ve araçların nerede olduğunu tespit edebilmek için gizli sensörler yerleştirdiğini itiraf etti.



Ancak bu sensörlerin, araç takibi için değil, araç sahibinin M4ercedes bayilerine taksitlerini ödememesi ve nerede olduğunun belirlenmesi gibi acil durumlarda aktive edildiğini belirtildi. Sadece İngiltere'de yılda 170 binden fazla araç satan Mercedes, dünya çapında ise 2.3 milyon araç üretiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriAlman devi Mercedes'te sensör krizi
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri