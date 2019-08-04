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  • 05.08.2019 11:11
  • Son Güncelleme: 11.08.2019 14:44

markaları hangileri?

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı. Vatandaşlar yüksek fiyatlı sıfır araçlar yerine ucuz sahibinden ikinci el otomobillere yöneldi. Bu bağlamda sizler için güzel bir haber hazırladık. Haberimizde en uygun fiyatlı otomobil modellerini bulabilirsiniz. Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı.

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