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  • 25.07.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:46

2019 Temmuz ödemesi nereden ve nasıl yapılır?

ödeme işlemleri araç sahipleri tarafınca araştırılıyor. Araçlarına bu yıl ne kadar vergi ödeyeceklerini MTV hesaplama işlemi vesilesiyle öğrenecek olanlar Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden meydana getirilen hesaplama işlemlerinin yanında bu sonuçlardan çıkacak ücret ödemesinin nasıl yapılacağını da araştırıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup omadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr'den şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.

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