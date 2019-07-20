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  • 20.07.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 10:41

Son dakika haberi: on binlerce aracını geri çağırdı!

, Çin’deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki sorunlar nedeniyle geri çağırdı. Araçlardaki sorunlu parçalar ücretsiz değiştirilecek.

Japon devi on binlerce aracını geri çağırdı!

Japon otomotiv şirketi 'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co (GAC Group), Çin'deki 94 bin 680 aracını hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdı.

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Çin Kalite Gözlem, İzleme ve Karantina İdaresi, Japon otomotiv şirketi Honda'nın Çinli ortağı Guangqi Honda Automobile Co'nun, 94 bin 680 aracı hava yastıklarındaki kusur nedeniyle geri çağırdığını açıkladı.

Geri çağırma işlemi pazartesi başlayacak ve 11 Kasım 2002 ile 27 Haziran 2015 tarihleri arasında üretilen Fit, City, Accord, Odyssey ve Everus S1 modelleriyle, 5 Temmuz 2012 ile 1 Mart 2013 arasında ithal edilen Fit Hybrid sedan model araçları kapsayacak. Araçların kusurlu parçaları ücretsiz değiştirilecek.

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