16 Temmuz fiyatı düşen otomobiller hangileri? Sahibinden satılık en ucuz 100 bin lira altı ikinci el arabalar. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve analiz şirketi Türkiye'de 100 bin TL'ye kadar satın alınabilecek araçları sıraladı. 2013-2017 yılları arasında trafiğe çıkan modelleri kapsayan listede, 12 markanın 31 farklı modeli yer alırken Türkiye'de üretilen araçların sayısı dikkat çekti.