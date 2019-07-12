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  • 12.07.2019 22:09
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 22:09

ile güçlerini birleştirdi

Alman otomobil markası ve ABD'li üretici "otonom ve elektrikli otomobiller" geliştirmek için güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. Volkswagen ve Ford geçen yıl toplamda 16,7 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

Otomotiv devleri güçlerini birleştirdi

tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin 'un birimi Argo 'a 2,6 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Volkswagen'in Argo AI'a yapacağı yatırımın ardından şirketin değerinin 7 milyar doların üzerine çıkacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yatırımın 1 milyar dolarının nakit olacağı ve 1,6 milyar dolarının ise Volkswagen'in Münih'te yer alan 200 kişilik sürücüsüz otomobil birimine karşılık olarak sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, otomobil üreticilerinin ocak ayında açıkladıkları ticari araçlar üretimi konusunda iş birliklerinin yolunda gittiği belirtilerek, ve üretim maliyetlerini düşürmek için diğer iş birliği alanlarına bakacaklarına da işaret edildi.

Volkswagen'in modüler otomobil platformunu () Ford ile paylaşacağı bilgisine de yer verilen açıklamada, şirketlerin Ar-Ge masraflarını paylaşacağına ve otonom otomobiller konusunda küresel standartların oluşmasına katkı yapacağına vurgu yapıldı.

Volkswagen ve Ford geçen yıl toplamda 16,7 milyon araç satışı gerçekleştirdi.

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