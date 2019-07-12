Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Alman şirketin Ford'un sürücüsüz otomobil birimi Argo AI'a 2,6 milyar dolar yatırım yapacağı belirtildi.

Volkswagen'in Argo AI'a yapacağı yatırımın ardından şirketin değerinin 7 milyar doların üzerine çıkacağı belirtilen açıklamada, söz konusu yatırımın 1 milyar dolarının nakit olacağı ve 1,6 milyar dolarının ise Volkswagen'in Münih'te yer alan 200 kişilik sürücüsüz otomobil birimine karşılık olarak sayılacağı kaydedildi.

Açıklamada, otomobil üreticilerinin ocak ayında açıkladıkları ticari araçlar üretimi konusunda iş birliklerinin yolunda gittiği belirtilerek, Ar-Ge ve üretim maliyetlerini düşürmek için diğer iş birliği alanlarına bakacaklarına da işaret edildi.

Volkswagen'in modüler otomobil platformunu (MEB) Ford ile paylaşacağı bilgisine de yer verilen açıklamada, şirketlerin Ar-Ge masraflarını paylaşacağına ve otonom otomobiller konusunda küresel standartların oluşmasına katkı yapacağına vurgu yapıldı.

Volkswagen ve Ford geçen yıl toplamda 16,7 milyon araç satışı gerçekleştirdi.