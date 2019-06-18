2019 yılının başında başlayan otomobil kampanyaları hala sürüyor. Binlerce kişi "Bayram sonrası güncel otomobil fiyatları" aramasını yapıyor. Sıfır araç alımı için doğru zaman olan yıl sonları hem yeni modellerin tanıtımına denk gelmesi hemde üretim yılı sebebiyle araçların fiyatlarında düşüş nedeniyle araba alacaksınız bu kampanyalara dikkat edin. Otomobil satışları, 2019 yılı ilk dört ayında geçen yıla göre %47,45 oranında azalarak 93.228 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 177.418 adet satış yaşanmıştı. İşte sahibinden satılık 40 bin liraya alınacak otomobil markaları hangileri? İşte en ucuz ikinci el arabalar haberimizin detayında.