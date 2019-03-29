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  • 29.03.2019 14:52
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 14:52

AB zorunlu hız sınırlama sistemi uygulamasını devreye sokuyor

Avrupa Birliği, 2022 yılından itibaren yeni üretilecek arabalara zorunlu hız sınırlama sistemi getirmeye hazırlanıyor. Bu düzenlemeye göre 2022 yılından itibaren , kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.

Avrupa Birliği (AB), yeni araçlara 2022 yılından itibaren zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenleme konusunda uzlaştı.

AB Komisyonu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorlu hale getirecek yeni kurallar konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yürütülen müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, birlik üyesi ülkelerde 2022 yılından itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.

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