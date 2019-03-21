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  • 21.03.2019 10:15
  • Son Güncelleme: 21.03.2019 10:20

satışlarında ekspertiz raporu zorunluluğu 1 Nisan 2019'da başlıyor

İkinci el satışında, alıcıya ekspertiz raporu sunma zorunluluğu 1 Nisan 2019'dan itibaren resmen başlayacak. Yeni sisteme göre bu raporla birlikte aracın tüm özellikleri alıcıya gösterilmiş olacak.

Araç satışında yeni dönem 1 Nisan'da başlıyor

Otomobil alım-satımına yeni kural geliyor. 1 Nisan'dan itibaren ikinci el araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor. İkinci el olarak satılacak her araç için rapor almak şart olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılıklara kadar varan hileler son bulacak.

Her şirket ekspertiz raporu düzenleyemeyecek. Yetki sadece Türk Standartları Enstitüsü'nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak.

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