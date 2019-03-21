Otomobil alım-satımına yeni kural geliyor. 1 Nisan'dan itibaren ikinci el araç satışlarında ekspertiz raporu zorunlu hale geliyor. İkinci el olarak satılacak her araç için rapor almak şart olacak.

Ticaret Bakanlığı'nın yönetmelik değişikliğiyle artık kilometre düşürme, aracın hasarını, kazasını gizleme gibi dolandırıcılıklara kadar varan hileler son bulacak.

Her şirket ekspertiz raporu düzenleyemeyecek. Yetki sadece Türk Standartları Enstitüsü'nden Hizmet Yeterlilik Belgesi alan firmalarda olacak.