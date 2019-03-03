89'uncusu gerçekleştirilecek Cenevre Otomobil Fuarı, 7 Mart günü kapılarını açacak. Etkinliğe sayılı günler kala, üreticilerin tanıtımını yapacağı modeller de ortaya çıkmaya başladı. Bu yılki fuara damgasını vurması beklenen modellerden bir olan Ginetta'nın, 600 beygir gücündeki V8 motoruyla heyecan uyandırması bekleniyor. İngiliz bir üretici olan Ginetta'nın ürettiği spor otomobilin, 2020 yılında yollarda olacağı açıklandı.
- Otomobil
- 03.03.2019
- Gazete
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