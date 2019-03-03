Bugünkü
Takvim

a damga vuracak

Fuara damga vuracak
89'uncusu gerçekleştirilecek Cenevre Otomobil Fuarı, 7 Mart günü kapılarını açacak. Etkinliğe sayılı günler kala, üreticilerin tanıtımını yapacağı modeller de ortaya çıkmaya başladı. Bu yılki a damgasını vurması beklenen modellerden bir olan 'nın, 600 beygir gücündeki V8 motoruyla heyecan uyandırması bekleniyor. İngiliz bir üretici olan Ginetta'nın ürettiği spor otomobilin, 2020 yılında yollarda olacağı açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriGinetta fuara damga vuracak
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri