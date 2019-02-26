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  • 26.02.2019 21:10
  • Son Güncelleme: 26.02.2019 21:10

T-Roc R modelini tanıttı! İşte 2019 Volkswagen T-Roc R'nin özellikleri

Dünyanın en büyük üreticilerinden olan , yeni modeli T-Roc R'nin örtüsünü kaldırdı. 2019 yılına damga vurması beklenen Volkswagen T-Roc R'nin motor ve donanım özellikleri neler? İşte 2019'un Mart ayında Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenecek olan 2019 Volkswagen T-Roc R hakkındaki detaylar...

İşte Alman devinin yeni modeli

Volkswagen T-Roc R tanıtıldı. Volkswagen T-Roc R gelecek ay Cenevre Otomobil Fuarı'nda otomobil severlerin beğenisine sululacak. Volkswagen T-Roc R, yaklaşık olarak Golf R ile aynı performansı sunuyor. İşte Volkswagen T-Roc R hakkında ayrıntılar...

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