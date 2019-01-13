Lexus, LC adlı lüks coupe modelinin üstü açılabilir versiyonunu uzun süren bir söylenti sürecinin ardından tanıttı. Bu araç, henüz bir konsept niteliğinde Detroit Otomobil Fuarı 2019 kapsamında tanıtıldı. Fakat konsept olması sizleri yanıltmasın, çünkü Lexus bu otomobili üreteceğini açıkça belirtiyor.