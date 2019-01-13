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  • 13.01.2019 11:58
  • Son Güncelleme: 13.01.2019 12:09

üstü açılabilir 2019 LC Convertible Concept'i tanıttı

Japon otomotiv üreticisi , üstü açılır kapanır lüks otomobili 2019 model Convertible Concept'i tanıttı. Peki, Lexus LC Convertible Concept'in özellikleri neler? İşte Lexus LC Convertible Concept'ten ayrıntılar ve otomobilden ilk kareler...

Lexus, LC adlı lüks coupe modelinin üstü açılabilir versiyonunu uzun süren bir söylenti sürecinin ardından tanıttı. Bu araç, henüz bir konsept niteliğinde Detroit Otomobil Fuarı 2019 kapsamında tanıtıldı. Fakat konsept olması sizleri yanıltmasın, çünkü Lexus bu otomobili üreteceğini açıkça belirtiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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