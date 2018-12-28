Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

Trafik cezaları 2019'da artırılmayacak

Kanuna göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Görevi sona erecek YSK üyelerinin görev süreleri 1 yıl uzatıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerinden 2019 yılında görevi sona ereceklerin yerine Ocak 2020'de, 2022'de görevi sona ereceklerin yerine ise Ocak 2023'te yenileme seçimi yapılacak.