Dünyaca ünlü Japon otomobil devi Subaru, popüler markası Impreza'nın da dahil olduğu yaklaşık 100.000 aracını geri çağıracağını duyurdu.
Japonya pazarında satılan araçları kapsayan bu geri çağırmanın nedeni olarak da yapılan testlerde araçların frenlerinde de kullanılan bazı donanımların uygun bir şekilde çalışmaması gösterildi.
Subaru, geçen yılın sonunda da testlerde gerekli koşulları sağlayamadığı gerekçesiyle 395 bin aracını geri çağırmıştı.
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