  • Otomobil
  • 06.11.2018 14:16
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 14:16

100 bin aracını geri çağıracağını duyurdu

Japonların en önemli otomotiv markalarından olan , aralarında Impreza modelinin de bulunduğu 100 bin aracı geri çağıracağını duyurdu.

Dünyaca ünlü Japon otomobil devi , popüler markası Impreza'nın da dahil olduğu yaklaşık 100.000 aracını geri çağıracağını duyurdu.

pazarında satılan araçları kapsayan bu geri çağırmanın nedeni olarak da yapılan testlerde araçların frenlerinde de kullanılan bazı donanımların uygun bir şekilde çalışmaması gösterildi.

Subaru, geçen yılın sonunda da testlerde gerekli koşulları sağlayamadığı gerekçesiyle 395 bin aracını geri çağırmıştı.

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