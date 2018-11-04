  • Otomobil
  • 04.11.2018 17:19
  • Son Güncelleme: 04.11.2018 - 17:19

BMW 8-Series Convertible'ın özellikleri nelerdir? İşte 2019 BMW 8-Series Convertible

BMW'nin yeni aracı 2019 BMW 8-Series Convertible resmen tanıtıldı. Peki ama BMW 8-Series Convertible'ın özellikleri nelerdir? BMW 8-Series Convertible'ın satış fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

İşte 2019 BMW 8-Series Convertible

Alman otomotiv markası BMW 8 Serisi Coupe'nin tüm iyi özellikleri, açılabilir bir tavan ile kombine edilmiş.

BMW, yeni 8 Serisi'ni yaklaşık 5 ay önce resmi olarak tanıtmıştı. Bu araç, GT kategorisine giren bir coupe idi. GT ise grand touring yani uzun yol anlamına geliyor. Yani 8 Serisi, şehirler veya ülkeler arası uzun yollar başta olmak üzere tasarlanmış bir araç. Bu sebepten ötürü de hem yüksek bir performansa hem de iyi bir konfora aynı anda sahip.

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