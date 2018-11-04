BMW 8-Series Convertible'ın özellikleri nelerdir? İşte 2019 BMW 8-Series Convertible

Alman otomotiv markası BMW 8 Serisi Coupe'nin tüm iyi özellikleri, açılabilir bir tavan ile kombine edilmiş.
BMW, yeni 8 Serisi'ni yaklaşık 5 ay önce resmi olarak tanıtmıştı. Bu araç, GT kategorisine giren bir coupe idi. GT ise grand touring yani uzun yol anlamına geliyor. Yani 8 Serisi, şehirler veya ülkeler arası uzun yollar başta olmak üzere tasarlanmış bir araç. Bu sebepten ötürü de hem yüksek bir performansa hem de iyi bir konfora aynı anda sahip.
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