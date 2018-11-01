Hyundai bir kaç ay önce i30'un hatchback versiyonu çin N Line donanımını sunmuştu. şimdi ise Fastback versiyonu için aynı donanım seçeneği müşterilerin beğenisine sunuldu.
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Hyundai bir kaç ay önce i30'un hatchback versiyonu çin N Line donanımını sunmuştu. şimdi ise Fastback versiyonu için aynı donanım seçeneği müşterilerin beğenisine sunuldu.
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