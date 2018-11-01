  • Otomobil
  • 01.11.2018 10:58
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 11:11

N Line, daha sportif görünümüyle geldi

N Line tasarım anlamında standart versiyondan daha da farklı. İlk olarak ön ızgara farklılık olarak sunulan detaylardan. bunun yanında içi siyah tutulmuş farlar dikkatlerden kaçmıyor.



Hyundai bir kaç ay önce i30'un hatchback versiyonu çin N Line donanımını sunmuştu. şimdi ise Fastback versiyonu için aynı donanım seçeneği müşterilerin beğenisine sunuldu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerOtomobil HaberleriHyundai i30 Fastback N Line, daha sportif görünümüyle geldi
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar