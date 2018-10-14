  • Otomobil
  • 14.10.2018 10:44
  • Son Güncelleme: 14.10.2018 - 10:44

İşte 2019 model Land Rover Range Rover Evoque

2019 model Land Rover Range Rover Evoque'i merakla bekleyenlere yüzünü gösterdi. İçeriden ve dışarıdan görüntülenen Land Rover Range Rover Evoque, büyük araç seven otomobil tutkunlarının beğenisine sunuldu. İşte 2019 model Land Rover Range Rover Evoque'nin özellikleri...

İşte 2019 model Land Rover Range Rover Evoque

Land Rover Range Rover Evoque, Almanya'da test aşamasında görüntülendi.

Marka çekici SUV modellerinden birisi olan Land Rover Range Rover Evoque'in kamuflajlı olarak kabini hakkında da bazı ipuçlarını paylaştı.z.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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