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'dan 'ya sürpriz rakip!

Rus silah üreticisi , elektrikli 'supercar' teknolojisi üzerinde çalıştığını açıkladı. İleri teknolojiye sahip otomobil, tek şarjla 350 kilometre yol katedebiliyor

Rusyadan Teslaya sürpriz rakip!
Silah üretisi tarafından üretilen elektrikli otomobilin görüntüsü ise 70'lerden kalma. "Cv-1" adı verilen "elektrikli süper otomobil"in prototipi, 'da bir fuarda görücüye çıktı.

İleri teknolojiye sahip otomobil, tek şarjla 350 kilometre yol katedebiliyor.

Açıklamada, "Bu teknoloji, Tesla gibi dünyanın önde gelen elektrikli araba üreticileriyle aynı safa durma ve onlarla rekabet etme fırsatını sağlayacak. Teknolojimizi geliştirdiğimizde küresel pazar liderlerinin deneyimlerinden ilham aldık" dendi.

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  • 24 Ağustos 2018, Cuma 21:27
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