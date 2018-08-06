Yol Durumu
  1. Bmw i8 roadster satışa sunuldu
  2. Vw ticarı araç’ta indirim fırsatı

Opel’in 'sırt dostu' koltukları

Opel’in sırt dostu koltukları
Opel trafikte uzun süre sabit oturmak zorunluluğu nedeniyle sırt ve bel ısı riski ile karşı karşıya kalan sürücülere sunduğu AGR sertifikalı ergonomik koltuklarında halen yüzde 23 olan satış oranını 2020'ye kadar yüzde 60'a çıkarmak istiyor. Alman otomobil üreticisi kendi bünyesinde geliştirdiği ergonomik koltukları, Insignia, Grandland X ve Crossland X modellerinin en üst donanım seviyelerinde standart, Astra ve Mokka X modellerinde ise opsiyonel olarak sunuyor.



Opel Genel Müdürü Özcan Keklik, "120 yıla yaklaşan birikimimizin yansımalarından AGR sertifikalı koltuklarımızı mümkün olan en düşük maliyetler ile müşterilere ulaştırıyoruz" dedi.
Etiketler: ,
  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar