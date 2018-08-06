Opel’in 'sırt dostu' koltukları

Opel trafikte uzun süre sabit oturmak zorunluluğu nedeniyle sırt ve bel ağrısı riski ile karşı karşıya kalan sürücülere sunduğu AGR sertifikalı ergonomik koltuklarında halen yüzde 23 olan satış oranını 2020'ye kadar yüzde 60'a çıkarmak istiyor. Alman otomobil üreticisi kendi bünyesinde geliştirdiği ergonomik koltukları, Insignia, Grandland X ve Crossland X modellerinin en üst donanım seviyelerinde standart, Astra ve Mokka X modellerinde ise opsiyonel olarak sunuyor.
Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, "120 yıla yaklaşan birikimimizin yansımalarından AGR sertifikalı koltuklarımızı mümkün olan en düşük maliyetler ile müşterilere ulaştırıyoruz" dedi.
Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, "120 yıla yaklaşan birikimimizin yansımalarından AGR sertifikalı koltuklarımızı mümkün olan en düşük maliyetler ile müşterilere ulaştırıyoruz" dedi.
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