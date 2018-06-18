Kiralık araç filosu 365 bine ulaştı

Türkiye'nin önde gelen 129 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği'nin (TOKKDER) 'Araç Kiralama Sektör Buluşmaları'nın son katılımcıları bankacılık sektörü temsilcileri oldu. Buluşmaya 20'yi aşkın bankadan 70'ten fazla üst düzey yönetici katıldı. Operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğünün 30 milyar liraya geldiğini belirten TOKKDER Başkanı İnan Ekici, sektörün şu anda 365 bin adet civarında aracı yönettiğini belirtti. Operasyonel kiralama alanında faaliyet gösteren firmaların Türkiye'de yılda ortalama 150 bin adet civarında araç alımı yaptığını söyleyen Ekici, şöyle konuştu: "Sektörümüzün otomotiv sektörü için ana itici bir güç olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle son yıllarda operasyonel kiralamanın verimlilik adına işletmelere sunduğu birçok faydanın KOBİ'lerimiz tarafından da keşfedilmesiyle kiralama daha da yaygınlaşmaya başladı. Kısıtlı kaynakların verimli kullanılması günümüzde büyük önem taşıyor. Her ölçekte işletme, faaliyeti için gerekli olan araçları satın almak yerine artık kiralamayı tercih ediyor ve bu sayede öz kaynaklarını ana işini geliştirmek için kullanabiliyor. Sonuç olarak gerek bireysel kiralamada gerekse operasyonel kiralamada önümüz oldukça açık."
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici
'TİCARİ DE KİRALANMALI'
Ticari araçların kiralanmasının önünün açılmasını beklediklerine değinen Ekici, "Ticari araçların daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, ülkemizin kaynak kullanımına, otomotivde yerli üretimin ağırlıklı payı ticari araç olması nedeni ile yerli üretimin desteklenmesine, işletmelerin kaynaklarını verimli yönetmesine, böylelikle hem ülkenin kalkınma hızına hem de sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır"
HALİT BOLKAN
TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici
'TİCARİ DE KİRALANMALI'
Ticari araçların kiralanmasının önünün açılmasını beklediklerine değinen Ekici, "Ticari araçların daha geniş kapsamda kiralanabilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması, ülkemizin kaynak kullanımına, otomotivde yerli üretimin ağırlıklı payı ticari araç olması nedeni ile yerli üretimin desteklenmesine, işletmelerin kaynaklarını verimli yönetmesine, böylelikle hem ülkenin kalkınma hızına hem de sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacaktır"
HALİT BOLKAN
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