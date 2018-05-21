Filo kiralamada 3 ayda 3 milyar TL yatırım

Türkiye operasyonel araç kiralama sektörü, her geçen yıl istikrarlı şekilde büyürken hem şirketlerin hem de Türkiye'nin ekonomisine önemli katkı yapıyor. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) ve bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile hazırlanan 'TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'na göre; bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5.47 artarken, operasyonel araç kiralama sektörü ilk 3 aylık dönemde Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 23.4'ü olan 28 bin 680 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 2 milyar 957 milyon lira yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 29 milyar 500 milyon lirayı aştı. Yılın ilk çeyreğine ait veriler doğrultusunda, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 10.2 büyüme başarısı gösteren sektör, filosundaki araç sayısını ise 360 bin 769 adede çıkardı. Renault ilk sırada İlk 3 aylık dönemde Renault yüzde 28'lik payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault'yu yüzde 14.5 ile Volkswagen izledi. Sektörün araç parkının yüzde 52.1 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 25.6, üst orta sınıf araçlar ise 14.8 pay aldı. Ayrıca sektörün araç parkının yüzde 94'ünü dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, manuel vitesli araçların payı ise yüzde 51.7 olarak gerçekleşti. 2017'de yaklaşık 7 milyar 117 milyon lira vergi ödeyen operasyonel araç kiralama sektörü, 2018'in ilk 3 aylık döneminde yaklaşık 1 milyar 589 milyon lira vergi ödeyerek ekonomiye yaptığı katkıları sürdürdü. TOKKDER Başkanı İnan Ekici,"Sektörümüz sağlıklı büyümesine devam ediyor. Risk değerlendirmelerini iyi yapan ve riskleri bertaraf edecek yöntemleri etkin olarak uygulayan sektör, verimliliğini 2018'de daha da artıracak ve ekonomiye katma değer yaratmaya devam edecek" dedi.
OTOSHOPS'TA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops Genel Müdürlüğü görevine otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Murat Aydın getirildi. Otoshops Genel Müdürü olarak görevine başlayan Murat Aydın, Opel'de Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Chevrolet ve Suzuki markalarında Genel Müdürlük ve son olarak Hedef Filo'da Satış Direktörlüğü görevlerini üstlenmişti.
RENAULT VE DACİA'DAN HURDA TEŞVİĞİNE EK İNDİRİM
Renault ve Dacia, hurda araç teşviğinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor. 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model aracını yenilemek isteyen müşteriler, kendi adlarına perakende alımlarında geçerli olan bu kampanyadan faydalanabiliyor. Renault ve Dacia; Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van'ın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden ek 5 bin liralık indirim sağlıyor.
NISSAN'DAN ERKEN YAZ HEYECANI
NIssan'ın Mayıs kampanyasında X-Trail, Qashqai, Juke, Micra ve Navara modelleri 50 bin liraya varan kredi olanağı ve 12 ay boyunca sıfır faizle satışa sunuluyor. Finansman seçenekleriyle birlikte 6 bin liraya varan fiyat avantajları da kampanyada yer alıyor.
MERCEDES'TEN MAYIS'A ÖZEL FIRSATLAR
Mercedes-Benz Türk, Mayıs'a özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında yüzde 0.79 faizli kredi fırsatı sunuyor. A Serisi, B Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130 bin liraya kadar kredi için 36 aya kadar vade ile yüzde 0.99 faiz oranı uygulanıyor. C-Serisi Sedan otomobil alımlarında için Mercedes- Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 170 bin liraya kadar kredi için 36 ay kadar vade ve yüzde 0.79 faiz oranından yararlanılabiliyor. E-Serisi Sedan alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilirse, 200 bin lira kredi tutarı, yüzde 0.79 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.
ROLLS-ROYCE'UN İLK SUV'U CULLINAN
Rolls-Royce'un ilk SUV modeli Cullinan tanıtıldı. Adını, dünyada bilinen en büyük elmastan alan Cullinan ile ilgili çalışmalar 3 yıl önce başlamıştı. Tipik Rolls- Royce ızgarasıyla kimliğini ortaya koyan Cullinan, arkaya doğru açılan arka kapılarıyla da geleneğini sürdürüyor. 5341 mm uzunluğuyla yollardaki en büyük otomobillerden biri olan Cullinan'ın boş ağırlığı da boyutlarıyla orantılı, 2.660 kg. Alüminyum şasi üzerinde yükselen dev araçta 6.75 litre hacminde, çift turbo beslemeli, 563 HP güç ve 850 Nm tork üreten motor kullanılıyor. 4 tekerlekten çekişli ve 4 tekerlekten yönlendirmeli Cullinan'ın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 15 litre olarak açıklanıyor.
İSTANBUL KLASİK OTOMOBİL ŞOVUNA HAZIRLANNIYOR
Klasik otomobil tutkunları, 29 Haziran-1 Temmuz'da Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 'Klasik Otomobil Festivali'nde buluşacak. AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren klasik araç kulüplerinden üyelerin, klasik araç koleksiyonerlerinin, galeri sahiplerinin ve klasik severlerin sahip oldukları en nadide klasiklerini sergileyeceklerini belirtti. Tayalı, isteyenlerin klasiklerini satabileceklerini veya müzayedeye katılabileceklerini de kaydetti. 3 gün sürecek festivalin giriş ücreti 15 lira olarak belirlendi.
HALİT BOLKAN
OTOSHOPS'TA YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ
ALJ Holding bünyesinde, ikinci el otomobil sektöründe hizmet veren Otoshops Genel Müdürlüğü görevine otomotiv sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip Murat Aydın getirildi. Otoshops Genel Müdürü olarak görevine başlayan Murat Aydın, Opel'de Satış ve Pazarlama Direktörlüğü, Chevrolet ve Suzuki markalarında Genel Müdürlük ve son olarak Hedef Filo'da Satış Direktörlüğü görevlerini üstlenmişti.
RENAULT VE DACİA'DAN HURDA TEŞVİĞİNE EK İNDİRİM
Renault ve Dacia, hurda araç teşviğinden yararlanacak müşterilerine ek indirim fırsatı sunuyor. 16 yaş ve üzeri herhangi bir marka ve model aracını yenilemek isteyen müşteriler, kendi adlarına perakende alımlarında geçerli olan bu kampanyadan faydalanabiliyor. Renault ve Dacia; Clio HB, Clio Sport Tourer, Kangoo Multix, Kangoo Express, Sandero, Lodgy, Dokker Combi ve Dokker Van'ın alımlarında, anahtar teslim fiyatı üzerinden ek 5 bin liralık indirim sağlıyor.
NISSAN'DAN ERKEN YAZ HEYECANI
NIssan'ın Mayıs kampanyasında X-Trail, Qashqai, Juke, Micra ve Navara modelleri 50 bin liraya varan kredi olanağı ve 12 ay boyunca sıfır faizle satışa sunuluyor. Finansman seçenekleriyle birlikte 6 bin liraya varan fiyat avantajları da kampanyada yer alıyor.
MERCEDES'TEN MAYIS'A ÖZEL FIRSATLAR
Mercedes-Benz Türk, Mayıs'a özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında yüzde 0.79 faizli kredi fırsatı sunuyor. A Serisi, B Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130 bin liraya kadar kredi için 36 aya kadar vade ile yüzde 0.99 faiz oranı uygulanıyor. C-Serisi Sedan otomobil alımlarında için Mercedes- Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 170 bin liraya kadar kredi için 36 ay kadar vade ve yüzde 0.79 faiz oranından yararlanılabiliyor. E-Serisi Sedan alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilirse, 200 bin lira kredi tutarı, yüzde 0.79 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.
ROLLS-ROYCE'UN İLK SUV'U CULLINAN
Rolls-Royce'un ilk SUV modeli Cullinan tanıtıldı. Adını, dünyada bilinen en büyük elmastan alan Cullinan ile ilgili çalışmalar 3 yıl önce başlamıştı. Tipik Rolls- Royce ızgarasıyla kimliğini ortaya koyan Cullinan, arkaya doğru açılan arka kapılarıyla da geleneğini sürdürüyor. 5341 mm uzunluğuyla yollardaki en büyük otomobillerden biri olan Cullinan'ın boş ağırlığı da boyutlarıyla orantılı, 2.660 kg. Alüminyum şasi üzerinde yükselen dev araçta 6.75 litre hacminde, çift turbo beslemeli, 563 HP güç ve 850 Nm tork üreten motor kullanılıyor. 4 tekerlekten çekişli ve 4 tekerlekten yönlendirmeli Cullinan'ın ortalama yakıt tüketimi 100 km'de 15 litre olarak açıklanıyor.
İSTANBUL KLASİK OTOMOBİL ŞOVUNA HAZIRLANNIYOR
Klasik otomobil tutkunları, 29 Haziran-1 Temmuz'da Antika Otomobil Federasyonu (AOF) tarafından TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek 'Klasik Otomobil Festivali'nde buluşacak. AOF Genel Sekreteri İlker Tayalı, Türkiye'de ve yurt dışında faaliyet gösteren klasik araç kulüplerinden üyelerin, klasik araç koleksiyonerlerinin, galeri sahiplerinin ve klasik severlerin sahip oldukları en nadide klasiklerini sergileyeceklerini belirtti. Tayalı, isteyenlerin klasiklerini satabileceklerini veya müzayedeye katılabileceklerini de kaydetti. 3 gün sürecek festivalin giriş ücreti 15 lira olarak belirlendi.
HALİT BOLKAN
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