Peugeot 208, 6 bin liraya varan peşin alım fırsatı veya 30 bin lira için 15 ay, sıfır faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Ödüllü PureTech Turbo motoru ile Peugeot 2008'de, 4 bin liraya varan peşin alım fırsatı ile 24 bin lira için 12 ay, sıfır faizli kredi imkanı arasında seçim yapılabiliyor. 301 modeli, 845 liradan başlayan taksitler ile alınabiliyor. Peugeot 3008 ve 5008 modellerinde özel peşin alım fırsatı veya 40 bin lira için 15 ay, sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Peugeot 308'de peşin alım indirimi 6 bin lira olarak uygulanıyor. Kredili alımlarda 30 bin lira için 15 ay, sıfır faizli kredi imkanı var. Partner Tepee 75 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve ayda 763 liradan başlayan taksitler ile sunulurken; Expert Van 'ilkbaharda al sonbaharda öde' kampanyası ile alınabiliyor.
Mayıs kampanyalarla başladı
Otomobil firmaları satışlarda istikrarı sürdürmek için Mayıs’ta da cazip fırsatlar sunan kampanyalara başladı. Sıfır faiz imkanları, peşin alım indirimleri ve ötelemeli krediler otomobil almayı kolaylaştırıyor...
Peugeot 208, 6 bin liraya varan peşin alım fırsatı veya 30 bin lira için 15 ay, sıfır faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Ödüllü PureTech Turbo motoru ile Peugeot 2008'de, 4 bin liraya varan peşin alım fırsatı ile 24 bin lira için 12 ay, sıfır faizli kredi imkanı arasında seçim yapılabiliyor. 301 modeli, 845 liradan başlayan taksitler ile alınabiliyor. Peugeot 3008 ve 5008 modellerinde özel peşin alım fırsatı veya 40 bin lira için 15 ay, sıfır faizli kredi seçeneği bulunuyor. Peugeot 308'de peşin alım indirimi 6 bin lira olarak uygulanıyor. Kredili alımlarda 30 bin lira için 15 ay, sıfır faizli kredi imkanı var. Partner Tepee 75 bin 500 liradan başlayan fiyatlar ve ayda 763 liradan başlayan taksitler ile sunulurken; Expert Van 'ilkbaharda al sonbaharda öde' kampanyası ile alınabiliyor.
Etiketler: Borusan Otomotiv , Civic Sedan , faiz , Yaris Hybrid , BMW , mini
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.