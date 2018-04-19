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Yol Durumu
  1. Otomobil devinden dev yatırım!

Otomotiv devinden tarihi karar

Group, elektrikli araçlara geçiş süreci ile birlikte şirketin kuruluşu olan 1948 yılından bu yana kullandığı logosunu da değiştirecek. Yeni logonun önümüzdeki sene göz önüne çıkması bekleniyor.

'in kuruluşundan bu yana aynı olan ancak 2012 yılında çok küçük bir değişime uğrayan logo tamamen değişebilir. Henüz bu değişimin nasıl olacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, Volkswagen'e Eylül ayında Hyundai'den katılan Pazarlama Direktörü Jochen Sengpiehl'den önemli ipuçları geldi.

Logonun yenilenmesinin arkasındaki temel amacın Volkswagen'i elektrikli araçlara yoğunlaşma sürecinde 'daha renkli' bir hale getirmek olduğunu söyleyen Sengpiehl, bu şekilde markanın 'fazla ' görünümü ile kaybettiği duygusal bağların yeniden yaratılmak isteneceğini söyledi.

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  • 19 Nisan 2018, Perşembe 10:36
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