Otomotiv devinden tarihi karar

Volkswagen'in kuruluşundan bu yana aynı olan ancak 2012 yılında çok küçük bir değişime uğrayan logo tamamen değişebilir. Henüz bu değişimin nasıl olacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, Volkswagen'e Eylül ayında Hyundai'den katılan Pazarlama Direktörü Jochen Sengpiehl'den önemli ipuçları geldi.

Logonun yenilenmesinin arkasındaki temel amacın Volkswagen'i elektrikli araçlara yoğunlaşma sürecinde 'daha renkli' bir hale getirmek olduğunu söyleyen Sengpiehl, bu şekilde markanın 'fazla Alman' görünümü ile kaybettiği duygusal bağların yeniden yaratılmak isteneceğini söyledi.