Yeni kıtadan yola çıkıyorlar
Avrupalı ve Uzak Doğulu markalar, Cenevre’den 1 ay sonra New York Otomobil Fuarı’nda da yepyeni modellerini sergiledi. Bu modellerin önemli kısmı Türkiye’ye de gelecek...
GENESIS
HyundaI'nin lüks markası Genesis'in New York'ta tanıttığı elektrikli konsepti Essentia, markanın gelecekte üreteceği modelleri hakkında ön bilgi veriyor. Karbonfiber karosere sahip bu konseptin önündeki büyük hava girişi ve yan bölümlerindeki hava çıkışları, aracın hem görünümünü zenginleştiriyor hem de aerodinamik özelliklerini de iyileştiriyor. Parmak iziyle veya optik yüz tanıma yöntemiyle açılıp kapanan kelebek kapılar da Essentia konseptinin tasarımının diğer detayları arasında bulunuyor. Bu aracın teknik verilerinde ise 0-100 km/s hızlanmasını 3 saniyede tamamladığı belirtiliyor.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
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