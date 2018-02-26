Peugeot 508 yenilendi

Peugeot'nun orta sınıftaki temsilcisi 508, baştan aşağı yenilendi. Yeni 508'de tasarımcılar, geleneksel bagaj kapağına sahip 4 kapılı sedan yerine 5 kapılı 'fastback' gövde tipine sahip bir coupe-sedan formu tercih etmiş. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Markanın imzası niteliğinde olan merkezi 'Aslan' logosuna sahip heybetli ve gösterişli ön ızgarayı, tam LED ön farlar çevreliyor. Peugeot Instinct'ten esinlenilen yeni 508, ince ve keskin bir ifadeye sahip ön far gibi tasarım detaylarıyla 504 ve 504 coupe modellerine de gönderme yapıyor. 4.75 metrelik 508'de 1.6 litre PureTech motordan geliştirilen; PureTech 180 S&S EAT8 ve PureTech 225 S&S EAT8 olmak üzere 2 yeni benzinli motor sunulacak. Dizel cephesinde ise 1.5L ve 2.0L BlueHDi motorlardan geliştirilen; BlueHDi 130 S&S 6 ileri manuel, BlueHDi 130 S&S EAT8, BlueHDi 160 S&S EAT8 ve BlueHDi 180 S&S EAT8 olmak üzere 4 alternatif bulunuyor.
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