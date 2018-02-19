Milli otomobilde büyük adım
Ortak Girişim Grubu, yaptığı açıklamada, 3 fazdan oluşan 15 yılık bir yatırım planı hazırlandığını, aynı zamanda önümüzdeki aylarda kurulacak şirketin üst düzey yöneticilerinin belirlenmesi çalışmalarının sürdüğü vurgulandı. Yapılan açıklamadaki en önemli hususlardan biri, orta vadede aynı platform üzerinde yükselen 3 farklı elektrikli araç modeli üretilecek olması. Türk halkının ihtiyaçları ve beklentilerine göre hazırlandığı söylenen bu modeller büyük ihtimalle C segmenti olacaktır diye düşünüyorum. Bir hatchback, bir sedan ve bir de SUV/ crossover olması muhtemel. Böylece dünya pazarlarında rekabet için ilk etapta yeterli model çeşitliliğine ulaşılmış olur. İlk prototipin 2019'da yollara çıkacağı ve 2021'de de seri üretime başlanacağı zaten biliniyordu ama Ortak Girişim Grubu, Türk halkının ilk günden bu yana projeye destek vermesinde duyduğu mutluluğun altını çizerken, henüz ön sipariş alınmadığını ve üretim yeri kararı verilmediğinin altını çiziyor. Konuyla gelen önemli bir diğer bilgi de daha önce TAI'de milli helikopteri geliştiren ekibin başında olan Metin Sancar'ın Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde koordinatör olarak görev alması. Metin Sancar, Nobel ödüllü ilk Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yeğeni. Yani Türkiye'nin Otomobili için her şey yolunda görünüyor…
Halit BOLKAN
Etiketler: otomobil proje , Türkiye , Metin Sancar , Ortak Girişim Grubu
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Gazete
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