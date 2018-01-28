Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin otomobili projesini gerçekleştirecek babayiğitleri açıkladığı törende yerli otomobilin ilk siparişi kendisi için verdi. Aradan geçen 3 aylık süre zarfında milletvekilinden bakana, patrondan çalışana kadar binlerce vatandaş Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı arayarak üretilecek otomobile talip olduklarını dile getirdi. Gelen yoğun ilgi üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün talimatıyla bir çalışma başlatan bakanlık, başvuru sırasına göre bir teslimat listesi oluşturdu.
Yerli otomobile yoğun talep
Yerli otomobil daha piyasaya çıkmadan binlerce kişi sıraya girdi. İlk siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yerli otomobilde, bakanlık teslimatı başvuru sırasına göre yapacak.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , yerli otomobil , Türkiye
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