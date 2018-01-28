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e yoğun talep

daha piyasaya çıkmadan binlerce kişi sıraya girdi. İlk siparişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği yerli otomobilde, bakanlık teslimatı başvuru sırasına göre yapacak.

Yerli otomobile yoğun talep

Cumhurbaşkanı 'nin otomobili projesini gerçekleştirecek babayiğitleri açıkladığı törende in ilk siparişi kendisi için verdi. Aradan geçen 3 aylık süre zarfında milletvekilinden bakana, patrondan çalışana kadar binlerce vatandaş Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı arayarak üretilecek otomobile talip olduklarını dile getirdi. Gelen yoğun ilgi üzerine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün talimatıyla bir çalışma başlatan bakanlık, başvuru sırasına göre bir teslimat listesi oluşturdu.
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  • 28 Ocak 2018, Pazar 10:20
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