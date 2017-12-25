Türkiye’nin otomobili dünyaya satılacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 131. Bab-ı Ali Toplantıları'nda, "Hedefimiz Türkiye'nin otomobilinin sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünyanın bütün yollarında arz-ı endam etmesi yönündedir. Bu projede küresel bir başarı hedefliyoruz" dedi. Türkiye'nin otomobilinin değişen sanayi yapısı ile birlikte, dönüşen otomotiv dünyasının yeni gerçeklerine göre projelendirildiğini vurgulayan Özlü, "Geleceği yakalamak için çıktığımız bu yolda, doğal olarak bizim otomobilimiz de elektrikli otomobil olacak. Türkiye'nin otomobili ile IP hakları Türkiye'ye ait bir prototip üreteceğiz. Bu araçlar, bir nevi yürüyen yazılım olacak" değerlendirmesi yaptı. "Birinci fazda 5 şirketin eşit payla bulunduğu ortak bir şirket oluşturulması, ayrıca teknik ve mali analiz yapılması yer alıyor. İkinci faz, seri üretim için üretim yerinin belirlenmesi, tesislerin oluşturulması ve dağıtım ve bayi sisteminin kurulmasını kapsıyor. Birinci ve ikinci faz için toplamda 48 ay düşünüyoruz" diyen Bakan Özlü; enerji depolama, batarya ve şarj istasyonlarının da bu projenin en önemli ayakları olduğunu belirtti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.