Lamborghini SUV arenasına giriyor

İtalyan süper spor otomobil üreticisi, 1970'li yıllardaki LM002'den sonra bir kez daha SUV pazarına giriş yapıyor. Urus adını taşıyan SUV, bir Lamborghini olduğunu hissettirecek tasarım detaylarına sahip. Porsche Cayenne, Audi Q7 ve Bentley Bentayga ile ortak altyapıya sahip olan Urus'ta 650 HP güç ve 850 Nm tork üreten 4.0 litrelik, çift turbo beslemeli V8 motor kullanılıyor. Urus'un 0-100 km/s hızlanması 3.6 saniye olarak açıklanıyor. Son hızı da 305 km/s.
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