Hedef liderliği sürdürmek

Shell&Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü Seyfettin Uzunçakmak, Türkiye madeni yağ pazarında 10, küresel pazarda 11 yıldır lider olduklarını, Derince’deki üretim tesislerinin ‘Şampiyon Madeni Yağlar Üretim Tesisi’ seçildiğini söyledi...
Sadece taşıt araçlarında değil, birçok makinede ve üretimin farklı alanlarında kullanılan madeni yağlar konusunda dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Shell'in Türkiye'de de bir üretim tesisi bulunuyor. Shell&Turcas Madeni Yağlar, Derince'deki tesislerinde, başta otomotiv olmak üzere sanayi, inşaat, madencilik, nakliye ve genel imalat gibi alanlarda çeşitli madeni yağ ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyor. Shell&Turcas Madeni Yağlar Genel Müdürü SeyfettinUzunçakmak, Türkiye'de 10, küresel madeni yağlar pazarında ise 11 yıldır üst üste lider konumda yer aldıklarının altını çiziyor. Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre, Shell&Turcas Petrol A.Ş. Türkiye'nin lider madeni yağ tedarikçisi olurken; uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline'ın 2016 Aralık'ta açıkladığı madeni yağlar pazar analizi raporuna göre de Shell, geçtiğimiz yıl dünyanın '1 numaralı Madeni Yağ Tedarikçisi' oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2016 yılı Madeni Yağlar İhracatı kategorisinde birincilik ödülüne de Shell&Turcas'ı layık görmüştü. 2017 yılı verileri henüz açıklanmasa da hedef liderliği bırakmamak. Shell&Turcas Derince Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi'yle ilgili "Yarım asırdan uzun bir süredir Türkiye ekonomisi için katma değerli üretim yapıyor ve istihdam yaratıyor. Derince tesisimiz öncelikle, ülkemiz sanayisi için çok önemli olan madeni yağ ürünlerinin önemli bir kısmının yurt içinde üretilmesini sağlaması açısından çok önemli. Tesis ayrıca, bölgesel üretim üssü niteliğiyle, Shell'in küresel üretim ağı içinde önemli bir rol oynuyor ve örnek gösteriliyor" açıklamasını yapan SeyfettinUzunçakmak, birçok ödüle sahip olan Derince tesisinin, bu yıl küresel düzeyde 'Şampiyon Madeni Yağlar ÜretimTesisi' seçildiğini söyledi. Tesiste geçtiğimiz yıl itibarıyla yaklaşık 100 bin ton madeni yağ ve gres üretildiğini söyleyen Uzunçakmak, "Üretimin 25 bin tonluk kısmı, Akdeniz çanağında yer alan toplam 58 ülkeye ihraç edildi ve 100 milyon liranın üzerinde ihracat geliri elde edildi" dedi.
DOĞALGAZDAN YAĞ
Shell'in inovasyona çok önem verdiğini ve 2014'te patentli PurePlus Teknolojisi ile dünyada ilk defa doğalgazdan motor yağı ürettiklerini hatırlatan Uzunçakmak, doğalgazdan üretilen motor yağlarının avantajlarını şöyle anlattı: "Shell Helix Ultra, sahip olduğu PurePlus ve Aktif Temizleme Teknolojileri sayesinde, daha iyi viskozite kararlılığı, temizleme özelliği ve buharlaşma direncine sahiptir. Aynı zamanda endüstri standartlarına göre yüzde 65 daha iyi piston temizliği sağlar. Motorun ömrünü uzatmaya yardımcı olmaya çalışır."
Seyfettin Uzunçakmak, "Derince'de gerçekleştirdiğimiz üretim ve ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" dedi.
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