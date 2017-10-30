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’dan SUV hamlesi

Skoda’dan SUV hamlesi
Türkiye'de Kodiaq ile SUV atağını başlatan Skoda, bunu Karoq ile bir adım daha ileriye taşımaya hazırlanıyor. Yüce Auto Genel Müdürü Tolga Senyücel, Karoq'un, markanın SUV atağında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "2018'in ilk çeyreğinde Türkiye'de satışına başlayacağımız Karoq ile kompakt SUV segmentinde önemli oyuncular arasında yer almayı hedefliyoruz" dedi. Senyücel, şöyle konuştu: "Karoq'u, öncelikle 1.0 lt (115 HP) ve silindir kapama teknolojisine sahip 1.5 lt (150 HP) benzinlilerin yanı sıra 1.6 lt (115 HP) motor seçenekleriyle getireceğiz."
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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