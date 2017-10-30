Skoda’dan SUV hamlesi

Türkiye'de Kodiaqile SUV atağını başlatanSkoda, bunu Karoqile bir adım daha ileriyetaşımaya hazırlanıyor.Yüce Auto Skoda GenelMüdürü Tolga Senyücel,Karoq'un, markanın SUVatağında önemli bir yeresahip olduğunu belirterek,"2018'in ilk çeyreğindeTürkiye'de satışınabaşlayacağımız Karoq ilekompakt SUV segmentindeönemli oyuncular arasındayer almayı hedefliyoruz"dedi. Senyücel, şöylekonuştu: "Karoq'u,öncelikle 1.0 lt (115HP) ve silindir kapamateknolojisine sahip 1.5 lt(150 HP) benzinlilerin yanısıra 1.6 lt (115 HP) motorseçenekleriyle getireceğiz."
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