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Gelecek Tokyo’da sergilendi

Bu yıl 45’incisi düzenlenen , kapılarını açtı. 40’ın üzerinde yeni modelin tanıtıldığı fuarda, ağırlıklı olarak Japon üreticiler geleceğin teknolojilerini ve konseptlerini tanıttı...




MAZDA
KaI Concept ve Vision Coupe modellerinin dünya lansmanını yaptı. Ayrıca Skyactiv-X benzinli motor da Tokyo yenilikleri arasında. Kai Concept, yeniden şekillenen Kodo tasarım diline sahip. Vision Coupe konseptinin uzun motor kaputu ve büyük ön ızgarası dikkat çekerken, Kodo tasarım dilini taşıyan bu aracın iç mekanı öne çıkıyor.
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  • 30 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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