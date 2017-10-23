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Elektrikli Jest görücüye çıktı

Elektrikli Jest görücüye çıktı
Uluslararası otobüs, yedek parça ve aksesuarları fuarı Busworld Europe Kortrijk, Belçika'da kapılarını açtı. Karsan, fuara 4 araçla katıldı. Elektrikli çözümlerin ön planda tutulduğu fuarda, Karsan'ın ürettiği Jest modeli dikkatleri üzerine çekti. Elektrikli Jest'in yanı sıra yenilenen Jest +, alçak tabanlı ve şehir içi toplu taşımaya uygun 8.15 metre uzunluğundaki Atak ile 31 yolcu kapasiteli Star da dünyanın en önemli üreticilerinin katıldığı fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Karsan CEO'su Okan Baş, "Tekerlekli sandalye alabilen, fabrika çıkışlı ilk elektrikli minibüs unvanına sahip Jest, dar şehir yollarında kullanıcılar için en çevreci çözümü sunuyor" dedi.
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  • 23 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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