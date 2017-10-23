Çakarlılardan kurtulduk mu?

Son yıllarda özellikle büyük şehirlerin caddelerinde, çevre yollarında, hatta ara sokaklarında çakar lambalarla donatılmış araçlar bollaştı.

Bu araçların en önemli özelliklerinden biri trafik kurallarına aldırış etmeden, çoğu zaman trafikteki diğer araçları sıkıştırarak, emniyet şeritlerini işgal ederek yol almaları. Son derece can sıkıcı bir noktaya gelen bu sorunun çözülmesi için yeni bir genelgeyle adım atıldı.

İçinde kimin olduğu belli olmayan, hatta resmi araç olup olmadığı anlaşılmayan bu araçların büyük kısmı geçiş üstünlüğü olmayan kurumların, hatta sivillerin araçları. Bu araçları kullanan utanmazlar, sabah işe, akşam eve giderken trafiğe takılmamak için tam anlamıyla trafik teröristi oluyor.

Bu hadsizlere haddini bildirmek trafik polislerine düşüyor.

Genelge yayımlandıktan 1 hafta kadar süre geçse de İstanbul'da hâlâ çakarları açık birçok araç yollarda geziyor.

Yani ya farkında değiller ya da durdurulmayacaklarını düşünüyorlar. Burada görev emniyet teşkilatının ilgili birimlerine düşüyor. Lütfen bu hadsizlere haddini bildirin, kurallara uyan vatandaşların haklarını koruyun…



Halit BOLKAN