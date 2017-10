Pazar kızışıyor

Yılın ilk aylarında biraz keyifsiz olan otomobil piyasası son 3 aya girerken, 2016 yılına göre yaşanan hafif daralmayı tersine döndürmeyi planlıyor.

Bunun için her zaman olduğu gibi 2 önemli silah var: Yeni modeller ve kampanyalar. Her yıl sürekli büyüyen SUV sınıfında B ve C segmentindeki yeni ya da yenilenen modeller pazarı sürükleyen önemli modeller arasında olacak. Bu segmentteki rekabet C hatchback ve sedanlara darbe vuruyor.

Son 5 yıllık satış rakamları incelendiğinde, özellikle C hatchback modellerde istikrarlı bir düşüş trendi görülüyor.

Benzer şekilde küçük sınıfın bazı önemli oyuncuları da yenilenip geldi ya da geliyor. Bu sınıfta da rekabet hızlı olacak.

Satışların artırılması için kullanılan bir diğer silah olan kampanyalar aslında aylardır devam ediyor; ancak yılın sonlarına doğru, özellikle de sınıf liderliği savaşı veren veya stoklarını boşaltmak isteyen markaların kampanyaları daha da iddialı olabiliyor. Zaten tüketiciler de bunun farkında ve alımlarını bu aylara erteleyebilenler ciddi fırsatlar yakalayabiliyor.

Otomobil pazarının büyümesine yardımcı olabilecek bir diğer unsursa finansman olanaklarının iyileşmesi, yani faizlerin aşağı çekilmesi. Böyle bir durumda daralma beklentisiyle yıla başlayan otomobil piyasası, beklemediği şekilde geçen yılın rakamlarını yakalayıp geçebilir.

DACIA'nın Duster modelinin manuel Bunu zaman gösterecek…



Halit BOLKAN