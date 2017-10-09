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Ekim kampanyalarla başladı

Yılın son 3 ayına girerken ve ticari araçlarda sıfır faiz ya da 9 bin TL’ye varan indirim gibi birbirinden cazip fırsatlar sunan kampanyalar yapılıyor...



PEUGEOT
Fransız markanın küçük sınıf temsilcisi 208, 55 bin 500 TL'den başlayan fiyatlarla 30 bin TL krediye 24 ay vadede yüzde 0.69 faiz seçeneği ile sunuluyor. Peugeot 2008'de de fiyatlar 91 bin 700 TL'den başlarken, 30 bin TL krediye 24 ay vadede yüzde 0.69 faiz seçeneği var. Markanın yeni SUV modeli 5008'de ise Ekim ayına özel 75 bin TL tutarında krediye 24 ay vadede yüzde 0.99 faiz fırsatı bulunuyor.
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  • 09 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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