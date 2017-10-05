Lüks oto hız kesmedi

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) artış hazırlığıyla dikkatlerin çevrildiği otomotiv pazarı, Eylül'de yüzde 5.56 büyürken, yılın ilk 9 ayında ise yüzde 1.44 daraldı. Eylül'de lüks E segmentte bin 740 araç satılırken, ultra lüks segmentte ise 272 adetlik satış gerçekleştirildi. Bu yılın ilk 9 aylık döneminde de 627 bin 343 araç satışı yapılırken, bunun 16 bin 870'ini lüks ve ultra lüks otomobiller oluşturdu. Ultra lüks segmentte 2 bin 583 adetlik satış gerçekleş tirildi. Satılan otomobillerin 15'i Aston Martin, 11'i Bentley, 9'u Ferrari, 78'i Infiniti, 254'ü Jaguar, 4'ü Lamborghini, 44'ü Maserati, 482'si Porsche oldu.