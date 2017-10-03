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646 bin aracını geri çağırıyor

Otomotiv şirketi , ABD'de yaklaşık 646 bin aracını geri çağırdığını duyurdu.

Büyük şok! 646 bin aracını geri çağırıyor

'den yapılan açıklamada, şirketin 2011-2014 yılları arasında üretilen ve modellerinde ortaya çıkan bir sorun yüzünden ABD'de 646 bin 394 aracının geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu araçların "fren takviyesi korumalarına" su girmesi durumunda aşınmaya veya donmaya neden olabileceği ifade edilirken bunun fren fonksiyonunu olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

Sürücülerin fren pedalında aşırı sertlik hissedebileceğine dikkat çekilen açıklamada, bunu gözlemleyen sürücülerin de firmayla iletişime geçmesi gerektiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu modellerden Kanada'da 42 bin 304, Meksika'da da 21 bin 139 aracın geri çağrıldığı bilgisine yer verildi.
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  • 03 Ekim 2017, Salı 20:58
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