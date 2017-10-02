Volvo ’nun en küçük SUV’u xc40 tanıtıldı

VOLVO, yeni XC40 ile, hızla büyüyenpremium SUV segmentinde eksiğinitamamlamış oldu. Yeni XC40, VolvoCars'ın yeni modüler araç mimarisi(CMA) üzerinde üretilen ilk modeli. Tamelektrikli modeller de dahil olmak üzere40 serisindeki diğer yeni otomobiller onutakip edecek. XC40 teknoloji alanında,yeni 90 ve 60 serisi otomobillerde yeralan, güvenlik, bağlantı ve eğlencebilgilendirmeteknolojilerini kompakt SUVsegmentine de getiriyor.Bu yeni teknolojiler XC40'ı pazardakien donanımlı kompakt premium SUVyapıyor. XC40'taki güvenlik ve sürücüyardım özellikleri arasında VolvoCars'ın Pilot Assist Sistemi,City Safety, yoldan çıkmaönleme ve engelleme,fren desteği ile kavşakuyarısı ve sürücülerindar park alanlarındamanevra yapmalarınıkolaylaştıran 360 derecekamera özelliği yeralıyor. XC40'ta D4 dizelve T5 benzinli 4 silindirliDrive-E motorlar sunulacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.