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’nun en küçük SUV’u xc40 tanıtıldı

Volvo ’nun en küçük SUV’u xc40 tanıtıldı
VOLVO, yeni XC40 ile, hızla büyüyen premium SUV segmentinde eksiğini tamamlamış oldu. Yeni XC40, Volvo Cars'ın yeni modüler araç mimarisi (CMA) üzerinde üretilen ilk modeli. Tam elektrikli modeller de dahil olmak üzere 40 serisindeki diğer yeni otomobiller onu takip edecek. XC40 teknoloji alanında, yeni 90 ve 60 serisi otomobillerde yer alan, güvenlik, bağlantı ve eğlencebilgilendirme teknolojilerini kompakt SUV segmentine de getiriyor. Bu yeni teknolojiler XC40'ı pazardaki en donanımlı kompakt premium SUV yapıyor. XC40'taki güvenlik ve sürücü yardım özellikleri arasında Volvo Cars'ın Pilot Assist Sistemi, City Safety, yoldan çıkma önleme ve engelleme, fren desteği ile kavşak uyarısı ve sürücülerin dar park alanlarında manevra yapmalarını kolaylaştıran 360 derece kamera özelliği yer alıyor. XC40'ta D4 dizel ve T5 benzinli 4 silindirli Drive-E motorlar sunulacak.
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  • 02 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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