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Kangoo ailesine yeni üye: Kangoo Binek

Renault Kangoo ailesine yeni üye: Kangoo Binek
Renault, Kangoo'nun yeni binek versiyonunu 88 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Kangoo, performans ve ekonomiyi bir arada sunan 1.5 dCi 90 HP ve 1.5 dCi 110 HP motor seçenekleriyle satılıyor. Binek Kangoo'nun ticari taksi olarak kullanılabilmesi ise en önemli özelliklerinin başında yer alıyor. Kangoo Binek'te, Eylül'de, 'Yarısını Şimdi, Kalanı 2018'de Öde' kampanyası düzenlenmişti.
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  • 02 Ekim 2017, Pazartesi
  • Gazete
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